Stilkunde zum Buchstaben "X":Ankreuzen und beten

Zwei Flugzeuge kreuzen ihre Bahnen an einem Novembertag 2019 am Himmel bei Erfurt.

Von Gerhard Matzig

"X" heißt ein mit Goldketten und praller Emblematik gefüllter Song des Rappers Xzibit. Alles, was Spaß macht (Hubschrauber, Stretch-Limousinen, Drinks, Hintern), wirkt darin wie mit einem X gestempelt - oder in den Worten von Xzibit: "That there is hot X marks the spot". Das X markiert den Punkt. Wie auf der Schatzkarte bei "Indiana Jones".