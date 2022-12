Von Andrian Kreye

Elon Musk hat Twitter im Oktober als Retter der Meinungsfreiheit übernommen, so lautet zumindest seine eigene Einschätzung. In den vergangenen Tagen aber hat er das Grundrecht allerdings so definiert, dass man seiner Meinung sein sollte. Dass die in weiten Teilen der demokratischen Öffentlichkeit nicht besonders populär ist, hielt ihn nicht davon ab, am vergangenen Donnerstag die Twitterkonten zehn prominenter Journalistinnen und Journalisten zu sperren, die über ihn und seinen Kurznachrichtendienst berichteten.