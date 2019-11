In einem Text für den Guardian hatte der türkische Schriftsteller Ahmet Altan am vergangenen Wochenende geschrieben: "Es ist möglich, dass ich wieder verhaftet werde." Erst fünf Tage zuvor war er nach mehr als drei Jahren durch ein Gericht aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein Staatsanwalt erhob gegen diese Entscheidung Widerspruch, dem wiederum ein Gericht am Dienstag stattgab. Noch am Abend wurde Altan in Istanbul erneut verhaftet. Der 69-Jährige erhält in diesem Jahr den Geschwister-Scholl-Preis.