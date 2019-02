1. Februar 2019, 18:48 Uhr Tür an Tür Verschlungene Wege

Im Raum Oktopus lernen sich die Kreativen gerade erst kennen

Von Michael Zirnstein

Ohne ein Klopfen öffnet sich die Tür und ein zauseliger Kopf schaut durch den Spalt. "Ich wollte nur sehen, was das ist: The Void. The Nothing", sagt er, und meint die Aufschrift an der Tür zu Raum 424. Viel sieht er tatsächlich nicht, ist aber offenbar überrascht, dass in "der Leere" überhaupt etwas ist. Ein paar junge Leute sitzen an einem büromöbelgrauen Konferenztisch. Immerhin ein mit goldener Rettungsfolie verkleideter Kühlschrank steht da. "Internet geht noch nicht!", warnt ein pinkfarbenes Schild, als wüssten es die Nutzer des Raumes nicht selbst, saugen sie doch ständig das Datenvolumen von den Smartphones. Der Raum ist wahrlich noch blank.

Aber die acht Leute sind da, selten zugleich, doch mit ihnen die Ideen. Die wenigsten kannten sich vorher, alle machen etwas anderes, irgendwas mit Medien, und Kultur, sie eint die Suche nach einem bezahlbaren Arbeitsraum. Inzwischen tauschen sie sich über eine Nachrichten-App aus. "So eine App-Gruppe wäre doch cool fürs ganze Haus", sagt Laura Lang, die das Online-Magazin Reflektor M mitherausgibt und Veranstaltungen in der Kunstszene organisiert. Momentan bereitet sie das Zwischennutzungs-Kulturprojekt "Z - Common Ground" in Laim vor. "Ich weiß ja gar nicht, was hier im Stock über uns passiert", sagt sie.

Da ist Laura Bruns neben ihr schon weiter: "Auf der Suche nach Zigaretten war ich schon in allen Büros." Mit Projekten wie der "Placemaking Plattform" Stadtstattstrand sucht die studierte "Ereignisdesignerin" nach "verborgenen Potenzialen der Stadt, um den Bürgern ein soziales Zusammenleben zu ermöglichen. Klingt kompliziert. Im Prinzip macht sie einfach: Texte, Ausstellungen, Workshops oder eine "Freiraum-Fibel". Die Kurzfilm-Reihe "Urban Shorts" organisiert sie mit der Kulturmanagerin Barbara Lersch, die sonst in der Hans-Sauer-Stiftung Projekte für soziale Innovationen fördert und die dieses Büro-Kollektiv initiiert hat. Am 7. März wollen sie die "Urban Shorts" ins "SP CE" bringen und "Hanother", eine Doku über "urbane Möglichkeitsräume", zeigen. Bald soll es einen Abend mit Arbeiten von Filmschaffenden aus dem Haus geben.

Im Raum 424 recherchiert und castet Anne Hünseler - "ich komme aus dem HFF-Dunstkreis" - für Film- und Fernsehproduktionen, sie hat schon Kontakt mit Jule Ronstedts Drehbuch-Dreamteam nebenan aufgenommen und hofft, dass noch weitere Regisseure die letzten freien Plätze ergattern. Mit Casting beschäftigt sich auch Stefanie Richter, die schon für die Souvenir-Shops auf dem Oktoberfest die Verkäufer rekrutiert hat. Hier aber sucht die angehende Psychologin für die Josef-Wittmann-Stiftung, die benachteiligte Kinder unterstützt, Kulturprojekte, die dabei helfen, und die man ihrerseits fördern könnte. Das dürfte sie im "SP CE" zu einer sehr beliebten Anlaufstelle machen.

"Da müssen wir unbedingt mal reden", sagt Matthieu Chladek, "wegen meiner anderen, bezahlten Arbeit, da haben wir so ein Projekt im Sommer." Eigentlich ist er wegen Dismantle hier, das war eine Mini-Zwischennutzung in der Senserstraße mit Ausstellungen, Lesungen und Konzerten - was übrig blieb, ist der goldene Kühlschrank und der Wille weiterzumachen. Deswegen will er hier Networken, um Räume und Ideen aufzutun. Eine Expertin dafür ist seine neue Büro-Kollegin Jule Schröder, die gerade nicht da ist. Als "Design Thinking Coach" hat sie zuletzt das große Pop-Szene-Hearing des Münchner Kulturreferats geleitet, sie hat aber auch schon eine Singleparty-Reihe erfunden, beschäftigt sich mit Schneckno (langsamem Techno) und Geräuschen aus der Tiefsee, für die sie offenbar ein Faible hat. Schröder ist Gründerin einer Oktopus-Bar, die dem Raum 424 den eigentlichen Namen gab: Raum Oktopus, wegen der acht miteinander verschlungenen Arme. Das passt sicher besser als "das Nichts".