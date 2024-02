Der Mann an der Nebelmaschine

Der Rechtsaußen des amerikanischen Kommentariats Tucker Carlson in seinem Video, das er am 6. Februar auf X offenbar aus Moskau veröffentlichte.

Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson will Wladimir Putin interviewen, angeblich habe das bisher keiner versucht. Über einen Reporter im Kulturkampf, dem Autokraten vertrauen.

Von Philipp Bovermann

Um zu erklären, warum er es für eine gute Idee hält, Wladimir Putin zu interviewen, sagte Tucker Carlson in einem am Dienstag veröffentlichten Video auf der Plattform X, das wolle sonst niemand tun. "Kein einziger westlicher Journalist" habe seit Beginn des Kriegs in der Ukraine den russischen Präsidenten angefragt, um auch mal seine Perspektive anzuhören. Genau das aber sei nun mal sein Job. "Wir machen Journalismus, unsere Aufgabe ist es, Leute zu informieren."