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Technische UniverstitätWie Corona, nur halt Berlin

Lesezeit: 7 Min.

Alles und alle müssen raus: Geschichtsprofessor Friedrich Steinle rollt mit einer Mitarbeiterin seine Sachen aus dem Hauptgebäude der TU Berlin.
Alles und alle müssen raus: Geschichtsprofessor Friedrich Steinle rollt mit einer Mitarbeiterin seine Sachen aus dem Hauptgebäude der TU Berlin. Soeren Stache/Soeren Stache/dpa

Wegen „erheblicher baulicher Mängel“ schließt die Technische Universität bis auf Weiteres ihr Hauptgebäude und schickt Studierende und Forschende ins Home-Office. Ein unerhörter Vorgang? Nein, ein weiteres Kapitel des Verfalls der Hauptstadt.

Von Meredith Haaf

Er kann sie nicht mehr hören, „Buzzwörter wie Solidarität, Zielorientierung, Teamgeist“, in die seine Chefs diese Katastrophe verpacken. Nasskalt pfeift der Eisheiligenwind die Straße des 17. Juni entlang, wo ein großer Teil des Campus der Technischen Universität Berlin liegt. Gerade hat der wissenschaftliche Mitarbeiter eines „nicht sehr großen Instituts“ seinen Monitor, Bücher, Kisten voller Unterlagen aus seinem Büro geräumt, in sein Auto geschafft und dann den Rollwagen an die Kollegin übergeben. Auch sie nutzt die letzten Minuten, die sie hat, um ihre Sachen aus dem Gebäude zu retten.

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