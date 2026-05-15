Er kann sie nicht mehr hören, „Buzzwörter wie Solidarität, Zielorientierung, Teamgeist“, in die seine Chefs diese Katastrophe verpacken. Nasskalt pfeift der Eisheiligenwind die Straße des 17. Juni entlang, wo ein großer Teil des Campus der Technischen Universität Berlin liegt. Gerade hat der wissenschaftliche Mitarbeiter eines „nicht sehr großen Instituts“ seinen Monitor, Bücher, Kisten voller Unterlagen aus seinem Büro geräumt, in sein Auto geschafft und dann den Rollwagen an die Kollegin übergeben. Auch sie nutzt die letzten Minuten, die sie hat, um ihre Sachen aus dem Gebäude zu retten.