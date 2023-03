Von Christine Dössel

Ob der Riesenbaum in der Berliner Schaubühne bei Tschechows "Die Möwe" einmal so legendär wird wie die Birken bei Peter Stein, damals, 1984, bei den "Drei Schwestern" am selben Haus? Das Zeug dazu hätte er. Eine eindrucksvolle, breitausladende Platane mit mächtigem Stamm, dicken Ästen und lieblichem Vogelgezwitscher hat der Regisseur und Schaubühnen-Chef Thomas Ostermeier gemeinsam mit seinem Lieblingsbühnenbildner - mit dem in diesem Zusammenhang lustigen Namen - Jan Pappelbaum in den Saal B des Hauses gebaut.