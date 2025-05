Donald Trump will 100 Prozent Zölle erheben auf Filme, die nicht in den USA gedreht wurden. Das sind dummerweise so ziemlich alle. Welche Konsequenzen hat die Ankündigung des US-Präsidenten?

Von David Steinitz

Obwohl Donald Trump kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat, über Hollywood zu schimpfen – zu links, zu woke et cetera –, will er sich nun der US-Filmbranche annehmen. Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social verkündete der US-Präsident am Sonntag: „Die amerikanische Filmindustrie stirbt sehr schnell.“ Trump sagt, er sehe die nationale Sicherheit bedroht. Filme, die im Ausland gedreht würden, seien nicht nur wirtschaftlich schlecht für die USA, sondern brächten auch „Propaganda“ nach Amerika. Deshalb ermächtige er das US-Handelsministerium, „sofort mit der Einführung eines hundertprozentigen Zolls auf alle Filme zu beginnen, die in unser Land kommen und im Ausland produziert werden“.