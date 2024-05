Von Marie Pohl

Am Montag wurde der Presseanwalt Robert Balin aus dem Gerichtssaal abgeführt, in dem Donald Trumps Strafprozess derzeit verhandelt wird. "Euer Ehren", rief Balin, während ihn ein Gerichtspolizist aufforderte, sofort den Saal zu verlassen, "darf ich im Namen der Presse Einspruch erheben?" Balin hatte ausgerechnet an dem Tag die Verhandlung besucht, als der Richter Juan Merchan, auf die Provokation eines Zeugens reagierend, in einem dramatischen Anfall von Irrationalität die gesamte Mannschaft von circa 60 Gerichtsreportern aus dem Saal warf.