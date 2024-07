Gastbeitrag von Carlos Spoerhase

Wenige haben von ihrem bildungsbefeuerten Sozialaufstieg so erfolgreich berichtet wie der aus den Appalachen stammende Abgänger der Yale Law School und zeitweise im Silicon Valley beheimatete Venture Capitalist J.D. Vance. Sein 2016 publiziertes Buch „Hillbilly Elegy“ sprang sofort auf den ersten Platz der Bestsellerliste der New York Times. Es fand in der intellektuellen Debatte große Resonanz, denn man hoffte, dass Vance den unerwarteten Erfolg von Donald Trump erklärte.