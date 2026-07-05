Ist das jetzt die letzte demokratische Brandmauer, die noch steht in den USA? Neun Richterinnen und Richter des Obersten Gerichtshofs, die zurückgezogen in einer Art von griechischem Tempel mitten in Washington hausen, hinter dorischen Säulen, wie ein kleiner Rat der Weisen, gemeinsam 591 Jahre alt. Auf sie richten sich gerade ungewöhnlich große Hoffnungen, nachdem sie dem Brachialpolitiker und Ethnosuprematisten im Weißen Haus in der vergangenen Woche erstmals deutlich Kontra gegeben haben. Unter denen, die da Kontra gaben, war zum Beispiel auch eine eigentlich ultrakonservative Richterin, Amy Coney Barrett. Eine, die Trump ihren Job verdankt.