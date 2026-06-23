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DebatteHier unterschreibt ein Dealmaker seine Kapitulation

Lesezeit: 4 Min.

Donald Trump setzt in Versailles seinen Namen unter die Absichtserklärung zwischen Iran und den USA.
Donald Trump setzt in Versailles seinen Namen unter die Absichtserklärung zwischen Iran und den USA. Daniel Torok/White House/ZUMA Press/IMAGO

Trump zeigt, wo Bosheit kombiniert mit erstaunlicher Dummheit hinführen: in die Selbstzerstörung einer Weltmacht. Iran hat den Krieg mühelos gewonnen, in dem es die Eigeninteressen eines Möchtegerntyrannen und Amateurs bedrohte.

Gastbeitrag von Timothy Snyder

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Amerika hat vor Iran kapituliert. Die von beiden Seiten unterzeichnete „Absichtserklärung“ enthält Bedingungen, die einen Sieg für die Islamische Republik und eine Demütigung für Präsident Donald Trump und die Vereinigten Staaten bedeuten. Einen Krieg, das mussten manche Leute offenbar erst lernen, führt man nicht, weil es Spaß macht, zuzusehen, wie Dinge explodieren. Krieg ist  Politik mit anderen Mitteln. Und wie Iran gerade gezeigt hat, bedeutet Sieg, die Politik des Feindes so zu verändern, dass dieser zur Kapitulation gezwungen wird.

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