Trump zeigt, wo Bosheit kombiniert mit erstaunlicher Dummheit hinführen: in die Selbstzerstörung einer Weltmacht. Iran hat den Krieg mühelos gewonnen, in dem es die Eigeninteressen eines Möchtegerntyrannen und Amateurs bedrohte.

Amerika hat vor Iran kapituliert. Die von beiden Seiten unterzeichnete „Absichtserklärung“ enthält Bedingungen, die einen Sieg für die Islamische Republik und eine Demütigung für Präsident Donald Trump und die Vereinigten Staaten bedeuten. Einen Krieg, das mussten manche Leute offenbar erst lernen, führt man nicht, weil es Spaß macht, zuzusehen, wie Dinge explodieren. Krieg ist Politik mit anderen Mitteln. Und wie Iran gerade gezeigt hat, bedeutet Sieg, die Politik des Feindes so zu verändern, dass dieser zur Kapitulation gezwungen wird.