Wenn die Welt von den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Mar-a-Lago ein inspirierendes Ergebnis erwartet hatte, dann lieferten die beiden Staatschefs an Silvester genau dies – allerdings nur in Worten. Beide bezeichneten ihr Treffen in Florida als „großartig“ und „fantastisch“.
Ukraine90 Prozent Frieden sind 100 Prozent Krieg
Lesezeit: 4 Min.
„Großartig“ und „fantastisch“ sei ihr Treffen gewesen, sagten Donald Trump und Wolodimir Selenskij in Mar-a-Lago. Aber sie gossen nur Sirup über die bittere politische Realität.
Gastbeitrag von Sergey Maidukov
