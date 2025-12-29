Wenn die Welt von den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Mar-a-Lago ein inspirierendes Ergebnis erwartet hatte, dann lieferten die beiden Staatschefs an Silvester genau dies – allerdings nur in Worten. Beide bezeichneten ihr Treffen in Florida als „großartig“ und „fantastisch“.