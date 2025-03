Trump-und-Selenskij-Eklat im Oval Office:Ganz großes Kino

Am Ende zerbricht die dreigeteilte Fensterfront hinter dem Schreibtisch, die wir aus tausend Bildern kennen, wie eine Bastelarbeit aus Streichhölzern. Ein gepanzertes Militärfahrzeug brettert hindurch ins Oval Office des Weißen Hauses, wo ein US-Präsident schon verwundet am Boden liegt und ein Terrorist im Besitz aller Nuklearcodes den dritten Weltkrieg anzetteln will. So sieht es aus, das ultimative Desaster im ultimativen Zentrum der Macht – in der Fantasie des Regisseurs Roland Emmerich in dem Thriller „White House Down“.

Das ultimative Desaster im Oval Office, das die Welt in den vergangenen Tagen gesehen hat, sah anders aus und ließ den Raum zumindest äußerlich unversehrt. Das Potenzial der Zerstörung ist aber ähnlich – und das hat vor allem mit dem Ort zu tun, an dem beide Szenen spielen. Wäre der Film von heute und nicht aus dem Jahr 2013: Das bösartige Fahrzeug wäre ein Cybertruck von Tesla, Symbol für einen stählernen Vernichtungswillen im berühmtesten Büroraum der Welt. Im Machtzentrum des freien Westens, wie es oft heißt: fast elf Meter lang, bald neun Meter breit, gut fünf Meter hoch und als barockisiert anmutiges, den Raum dynamisierendes Oval angelegt.

Das Oval Office, unter Bill Clinton und zur Zeit der Lewinsky-Affäre auch als das medial die Fantasien entzündende „Oral Office“ bekannt, ist eine Ikone in der Raum-Geschichte politischer Macht. Das gesamte Weiße Haus, 5110 Quadratmeter groß, mit 132 Zimmern und 35 Bädern bestückt, ersonnen vom aus Irland stammenden Architekten James Hoban als palladianisch inspirierte, repräsentative Schau-Architektur, fertiggestellt im Jahr 1800, wird jährlich von einer halben Million Schaulustiger besucht. Ins Oval Office gelangen diese kaum – auch wenn sie hinterher fast glauben, sie wären dort gewesen.

Denn Abermillionen Menschen haben sich mit den Mitteln des Kinos, der Literatur, der Bühnenkunst oder der Popmusik längst ein Bild dieses Raumes gemacht – von einem magisch aufgeladenen, suggestiv ausstrahlenden Ort, der beides zugleich ist: geheimnisvoll privat und vollkommen öffentlich. Das Oval Office gilt als Symbol der Demokratie (na ja, noch) und gehört zu den bekanntesten unbekannten Polit-Architekturen der Welt. In der Fantasie befand sich gefühlt wohl jeder schon dort, wo große Strategien und weltpolitische Richtungsentscheidungen vermutet werden. Aber jetzt eben auch eine brandgefährliche „Ruchlosigkeit“, wie es die deutsche Außenministerin in ihren letzten Amtstagen nennt.

Hoffentlich bricht da nicht gleich was durchs Fenster – Donald Trump im Oval Office am 30. Januar 2025. (Foto: Imago/Bonnie Cash / Pool via CNP /MediaPunch)

Apropos brandgefährlich: Auch im Film „White House Down“ brennt es dank telegener Pyrotechnik, zugleich dreht die Sprinkleranlage durch. Vor dem Büro des Präsidenten liegt ein abgeschossener Hubschrauber im Rosengarten. Und das Geschenk von Elisabeth II., eine Vase aus der Ming-Dynastie, 16. Jahrhundert, unersetzlich, liegt auch schon in Scherben.

Der jüngste, leider im Gegensatz zum fiktiven Kintopp äußerst reale Eklat im Oval Office, also das aus dem Ruder gelaufene Treffen zwischen Donald Trump und Wolodimir Selenskij vor dem Hintergrund des russischen Kriegsterrors gegen die Ukraine, lässt sich in seiner elenden Wucht nur vor der Folie unzähliger Oval-Office-Epen in Romanen, Thrillern und Filmen begreifen. Der Hinterhalt, in den der ukrainische Präsident gelaufen ist, ist von den Drehbuch-Intrigen Hollywoods kaum zu unterscheiden.

Es gibt einen Song über das Oval Office und sogar ein Gemälde von Roy Lichtenstein: „The Oval Office“, 1992. Die bestimmende Farbe dieses Werks ist übrigens ein goldiges Gelb. Der Pop-Art-Urvater Lichtenstein hat den Stil Donald Trumps, gut dokumentiert im Trump Tower in New York (rosa Marmor und viel Gold) beziehungsweise in seiner Florida-Residenz Mar-a-Lago (rosa Plüsch und viel Gold), instinktsicher vorhergesehen.

Im Oval Office wurde das, was ein intimes, diplomatisch ausbalanciertes, genaues, überlegtes und verantwortungsbewusstes Gespräch in aller weltbedeutenden Ernsthaftigkeit hätte sein müssen, zum genauen Gegenteil – zu einem womöglich nur für die Kameras wie nach den Blockbuster-Regeln des Kinos inszenierten Showdown. Zu etwas, was alle Fiktionen übertrumpft. Trump selbst wirkte zufrieden, als er zum Ende des TV-Events (in den Hauptrollen: ein Ex-Schauspieler Selenskij, der jetzt Präsident ist, und ein Ex-Showmaster Trump, der jetzt Präsident ist) meinte: „Großes Fernsehen. Das muss ich sagen.“

Menschen prägen Räume, und Räume prägen Menschen

Es ist mehr als das: Das Schauspiel ist großes Kino. Trump hat der Welt genau die Bilder geliefert, die er einer an Netflix-Serien geschulten Öffentlichkeit im Zeitalter des Ikonischen senden wollte. Das Oval Office kam so zur Deckung mit seiner eigenen Kulissenhaftigkeit. Genau aus diesem Zusammenprall von Realität und Fiktion bezieht der „Eklat im Oval Office“ (das könnte auch ein Netflix-Titel sein) seine Energie.

Der sehr kluge Winston Churchill sagte einmal, und zwar noch zu Zeiten jenes Krieges, von dem man in Europa hoffte, es würde der letzte sein: „Zuerst prägt der Mensch den Raum, dann prägt der Raum den Menschen.“ Menschen und Räume interagieren, sie bedingen sich wechselseitig. Das gilt in besonderer Weise auch für den politischen Raum im Wechselspiel mit dem öffentlichen Raum. Schon Aristoteles sah das Gemeinsame in Polis und Politik, in Stadt und Macht, in Raum und Gesellschaft. Räume der Macht sind nicht zuletzt: Erinnerungsräume, kollektive Schatzkammern der Geschichte. Orte auch der Selbstwahrnehmung. Es geht um Identifikatorisches. Letztlich aber um das Persönliche im Allgemeinen.

So erinnert man sich an John F. Kennedys Schaukelstuhl im Oval Office – seiner Rückenbeschwerden wegen. Und Jimmy Carter brachte sich einen riesigen Globus mit ins Büro, der Ähnlichkeit hatte mit dem Setting in Charlie Chaplins Hitler-Satire „The Great Dictator“, in der zum Thema Macht und Architektur schon alles gesagt ist. George W. Bush schließlich legte Wert auf einen titanischen Leder-Chefsessel, wie er auch selbstbewussten Unterabteilungsfilialleitern mit ihrer Sehnsucht nach dem Eckbüro eigen ist.

Seit eine Studie ergab, was ja nur logisch erscheint, dass die Machthaber der jeweils höchstgelegenen und am weitesten von profanen Erschließungszonen entfernten Chefbüros auch schlechter und später versorgt werden in akuten medizinischen Krisen etwa des Herz-Kreislauf-Systems, soll übrigens die Nachfrage nach Chefbüros weiter unten und nahe am Lift zugenommen haben.

Um im Erdgeschoss mit Blick auf die Rosen zu bleiben: Donald Trump schaffte als Erstes die Blockstreifen-Tapete ab, die Michelle Obama für die zweite Amtszeit ihres Mannes ausgewählt hatte, und schaffte überdies sehr viele Accessoires in Goldfarbe an. Zusammen mit dem bekannten Polizeifoto von Trump ergibt das ein Stilgemisch, halb Sonnenkönig-Sehnsucht, halb Straftäter-Look, der eher nach den Mitteln der Psychopathologie als der Architekturkritik verlangt.

Das Ambiente im Oval Office wandelte sich in den zwei Jahrhunderten seiner Historie von erlesen zu zweckdienlich (es gab sogar mal einen Boden aus Linoleum, wie man ihn eher aus kindertobsuchtsanfälligen Kitas in Deutschland kennt), von gediegen gemütlich (siehe Clinton), studentenbudenhaft (Carter, zumindest in den Augen von Nancy Reagan) bis lachhaft majestätisch. Womit man wieder in der Blattgold-Ära von Donald Trump ankommt. Der Widerspruch zwischen der Sehnsucht nach Erhabenheit und dem tatsächlich Erniedrigenden, das sich jüngst darin abgespielt hat, reizt zum Lachen. Wäre es nicht das reine Elend.