Kolumne Washington DC:Was ist eigentlich noch Wetter und was ist Weltuntergang?

Von Hilmar Klute

Am vergangenen Montag hat es geschneit, und zwar exakt so, wie es die Wetterdienste angekündigt hatten: lang anhaltend, weiß und kalt. Am Abend davor war noch alles ganz normal, niemand konnte sich vorstellen, dass sich die Landschaft aus immer noch weihnachtlich geschmückten Vorgartensträuchern, Long-Fence-Zäunen und sorgsam in Fahrtrichtung geparkten SUVs entscheidend verändern könnte. Ungeachtet dessen trafen in rascher Folge die Mails ein, die in vorauseilendem Gehorsam bereits vor dem kommenden Wintereinbruch ankündigten, dass die Schulen und Kindergärten am kommenden Tag geschlossen sein würden. Alle sollen safe bleiben, so gut es geht. Safe ist eines der schönsten Wörter des amerikanischen Englischs, es bedeutet: Brecht euch das Genick, aber behaltet es für euch.