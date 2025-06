Von Philipp Bovermann

Vor einigen Jahren gab es mal eine Freundin, die wollte sich nicht an Lästereien beteiligen. Nicht etwa, dass sie nicht gern lästere, sagte sie, im Gegenteil, lästern sei toll, aber sie habe da so eine Theorie. Alle digitale Kommunikation gelange irgendwann an die Öffentlichkeit. Was gespeichert sei, komme zurück. Der jüngste Tag der Kommunikation, ein soziales Armageddon: Alles werde für jeden lesbar, jede private Nachricht, jeder blöde Witz, jede Gehässigkeit, jeder Flirt, alle Intrigen und Flunkereien. Auf diesen Tag, den „Generalleak“, wolle sie vorbereitet sein.