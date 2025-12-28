In Georgetown, dem rivierastädtchenhaften Viertel am Potomac, gibt es ein Antiquariat, das von zwei alten Damen geführt wird. Meistens sitzen die beiden zusammen und essen gemeinsam, was der Atmosphäre des Buchladens einen noch behaglicheren Anstrich gibt. Leider steht der Tisch, an dem sie essen, genau vor dem Regal, in welchem die deutschen Bücher stehen. Ich komme dadurch zwar nicht an das Fach mit den psychologischen Schriften aus den mittleren Siebzigerjahren, aber das kann ich verschmerzen. Dafür erfahre ich manchmal etwas über die Herkunft der deutschen Bücher.