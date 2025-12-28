Zum Hauptinhalt springen

Kolumne: Washington, D.C.Ein großes Jahr für die Autokraten-Show

Nachdem bekannt wurde, dass der Sender CBS Stephen Colberts Late-Night-Show im kommenden Jahr absetzen wird, gewann er damit im September den Emmy-Award für die besten Unterhaltungs-Talkshow.
Satiriker wie Jimmy Kimmel und Stephen Colbert erleben ihre fruchtbarste und furchtbarste Zeit: Der US-Präsident liefert unzählige Vorlagen – schlägt aber auch vor, einen von ihnen „einzuschläfern“. Betrachtet Trump die TV-Stars als seine größten Konkurrenten?

Von Hilmar Klute

In Georgetown, dem rivierastädtchenhaften Viertel am Potomac, gibt es ein Antiquariat, das von zwei alten Damen geführt wird. Meistens sitzen die beiden zusammen und essen gemeinsam, was der Atmosphäre des Buchladens einen noch behaglicheren Anstrich gibt. Leider steht der Tisch, an dem sie essen, genau vor dem Regal, in welchem die deutschen Bücher stehen. Ich komme dadurch zwar nicht an das Fach mit den psychologischen Schriften aus den mittleren Siebzigerjahren, aber das kann ich verschmerzen. Dafür erfahre ich manchmal etwas über die Herkunft der deutschen Bücher.

