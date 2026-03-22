Zum Hauptinhalt springen

USAIrrsinn in Gottes Auftrag

Lesezeit: 4 Min.

Experten für Überraschungsangriffe unter sich: Der nun Kriegsminister genannte Pete Hegseth spricht während eines Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Japans Premierministin Sanae Takaichi.
Experten für Überraschungsangriffe unter sich: Der nun Kriegsminister genannte Pete Hegseth spricht während eines Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Japans Premierministin Sanae Takaichi. Jim Watson/AFP

Der US-Präsident wurde für seinen Iran-Krieg von Jesus Christus gesalbt und reißt nun vor Japans Premierministerin Witze über Pearl Harbor: Seit Trump regiert, gilt das Anormale als normative Größe – und die Welt macht mit.

Von Hilmar Klute

Als ich vergangene Woche im Zug saß, stieg in Philadelphia eine kleine runde Frau ein, die ihr Handy ans Ohr hielt und von Youtube deutlich hörbare Erweckungsgesänge empfing. Den Segen der Airpods kannte die Frau dagegen nicht, nur eben den Segen der Männerstimme, die unablässig von Gottes Werken sang und zwischendrein sehr akzentuiert betete. Wäre ich in einem deutschen ICE unterwegs gewesen, hätte ich bestimmt etwas gesagt. Ich hätte die Frau höflich gebeten, das Ding leiser zu drehen, wäre aber auf keinen Fall polemisch auf den Inhalt ihres Hörerlebnisses eingegangen, weil ich keine religiösen Gefühle verletzen möchte.

Zur SZ-Startseite

Berlin
:Die gekippte Stadt

Nicht nur die Touristen bleiben aus, auch Berlinern gefällt ihre eigene Stadt nicht mehr. Außer fürs Kaputtsparen scheint sich dort niemand mehr für irgendetwas zuständig zu fühlen. Klage einer Anwohnerin.

SZ PlusVon Johanna Adorján

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite