Als ich vergangene Woche im Zug saß, stieg in Philadelphia eine kleine runde Frau ein, die ihr Handy ans Ohr hielt und von Youtube deutlich hörbare Erweckungsgesänge empfing. Den Segen der Airpods kannte die Frau dagegen nicht, nur eben den Segen der Männerstimme, die unablässig von Gottes Werken sang und zwischendrein sehr akzentuiert betete. Wäre ich in einem deutschen ICE unterwegs gewesen, hätte ich bestimmt etwas gesagt. Ich hätte die Frau höflich gebeten, das Ding leiser zu drehen, wäre aber auf keinen Fall polemisch auf den Inhalt ihres Hörerlebnisses eingegangen, weil ich keine religiösen Gefühle verletzen möchte.