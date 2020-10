Vor vier Jahren war unser Autor Kulturkorrespondent in New York. Damals waren sich alle sicher: Hillary wird Präsidentin. Erinnerungen an einen Herbst, in dem sich alle irrten - und die Frage: Was ist dieses Jahr anders?

Von Peter Richter

Gut zwei Wochen vor den Wahlen in den USA sehen die Umfragen nicht gut aus für Donald Trump. Heißt das: Er wird am Ende wieder siegen? Vor vier Jahren war das immerhin schon einmal so. Der Kulturkorrespondent der SZ in New York wurde beauftragt, sich bitte für die zu erwartenden Siegesfeiern von Hillary Clinton zu akkreditieren. Er antwortete, er sei nicht sicher, ob Clinton siegen würde. Die Zahlen seien wirklich eindeutig, hieß es aus München, all die Umfragen und Prognosen sagten Trump eine krachende Niederlage voraus.