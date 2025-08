Wenn Journalisten und das demokratische Establishment ihren Job gemacht hätten, wäre Donald Trump womöglich nicht noch einmal Präsident geworden.

Nichts ist unerträglicher, als wenn jemand sagt: „Ich hab’s euch ja gesagt.“ Also verzeihen Sie mir meine Unerträglichkeit. Aber am 29. September 2023, nach ein paar Monaten in den USA, habe ich eine Kolumne veröffentlicht, die in ihrer Überschrift im Guardian gut zusammengefasst wurde: „Wenn Joe Biden nicht zurücktritt, muss sich die Welt auf Präsident Trump 2.0 vorbereiten.“