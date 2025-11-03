Die Wirkung von Kunst hängt ja auch immer von ihrem Kontext ab. Der richtige Rahmen kann ein Bild erst zur Geltung kommen lassen – oder von ihm ablenken. Der Rahmen, in dem das Werk „Saint or Sinner?“ (Heiliger oder Sünder?) des britischen Künstlers Mason Storm nach längerem Hin und Her derzeit in Basel gezeigt wird, ist vor allem der aktuelle Zollstreit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump mobbt das kleine Land derzeit wie ein Schulhofschläger seine Opfer, er droht und verhängt immer neue Zölle, die Teile der Schweizer Industrie empfindlich treffen. Trump ist, nachdem er in der Schweiz lange etwas weniger kritisch als in den meisten anderen Ländern Europas gesehen wurde, für viele Eidgenossen inzwischen eine Reizfigur.
KunstHeiliger oder Sünder?
Donald Trump wie Jesus am Kreuz, fixiert mit Gurten und gekleidet in einen Sträflingsanzug: Dieses provokante Kunstwerk wird nun in Basel gezeigt, die öffentliche Kritik ließ nicht auf sich warten.
Von Nicolas Freund, Basel
