Pop„Kannst du mir vergeben, obwohl ich es nicht verdient habe?“

Lesezeit: 5 Min.

„Ich habe gemerkt, ich halte das psychisch aus, ein nichtfunktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein“, sagt Tristan Brusch über die frühen harten Zeiten.
„Ich habe gemerkt, ich halte das psychisch aus, ein nichtfunktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein“, sagt Tristan Brusch über die frühen harten Zeiten. (Foto: Tim Cavadini)

Der Chansonnier Tristan Brusch veröffentlicht das grandiose Album „Am Anfang“. Es könnte der kommerzielle Durchbruch nach einer fast 20 Jahre andauernden Karriere am Existenzminimum sein.

Von Anna Weiß

Wann ist ein Musiker erfolgreich? Wenn die Kritiker schwärmen? Fans nach Konzerten selig nach Hause gehen? Die Streaming-Zahlen stimmen? Musik den Lebensunterhalt finanziert?

