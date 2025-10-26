Wann ist ein Musiker erfolgreich? Wenn die Kritiker schwärmen? Fans nach Konzerten selig nach Hause gehen? Die Streaming-Zahlen stimmen? Musik den Lebensunterhalt finanziert?
Pop„Kannst du mir vergeben, obwohl ich es nicht verdient habe?“
Lesezeit: 5 Min.
Der Chansonnier Tristan Brusch veröffentlicht das grandiose Album „Am Anfang“. Es könnte der kommerzielle Durchbruch nach einer fast 20 Jahre andauernden Karriere am Existenzminimum sein.
Von Anna Weiß
SZ Jetzt
