TrinkgeldStimmt so?

Lesezeit: 6 Min.

Reicht ein strahlendes Lächeln, wenn Gäste mit dem Service zufrieden sind?
Reicht ein strahlendes Lächeln, wenn Gäste mit dem Service zufrieden sind? (Foto: Maskot/imago images)

Schon lange nicht mehr. Das digitale Bezahlen zwingt Kunden, Trinkgeld zu geben, auch wenn sie es gar nicht möchten. Jetzt wollen sogar Online-Händler, dass man sich „beim Team bedankt“.

Von Gerhard Matzig

Danke, stimmt so. Elf Münzen liegen auf dem Tisch in einem mittelmiesen Hotel in Berlin. Genau 3,24 Euro. Im Portemonnaie sind sonst nur noch Scheine. Der Materialwert des Tisches dürfte die 3,24 Euro, die man der Servicekraft beim Auschecken hinterlassen will, locker unterbieten. Kann man sich übrigens gleich mal merken: das wunderbar altmodische Wort Portemonnaie einerseits und das wunderlich werdende Wort Service andererseits.

