Nagelsmann-Fashion:Beim Barte der Madonna

Von Nele Pollatschek

Wirklich keiner Verschwörung ist man auf der Spur, wenn man zum Beispiel behauptet, der Fußball-Trikot-Markt sei die einzig wirklich interessante Branche für all jene, denen im Kokainhandel die ethischen Einschränkungen zu hoch und die Gewinnmargen zu niedrig sind. Angeblich bewegen sich die Herstellungskosten für so eine Baumwoll-Tunika mit 100 Prozent Polyesteranteil im einstelligen Bereich. Angeblich kann man so ein Nationalelf-Trikot dann aber für mehr als 100 Euro verticken. Angeblich verkaufen Trikot-Dealer ihren Stoff am liebsten an Kinder. Angeblich werden Jahr für Jahr neue Designs auf den Markt gespült, als könnte sich irgendeine Achselhöhle gleichzeitig mehrerer Polyesterküsse erfreuen. Angeblich wird der Polyesterberg in deutschen Kinder- und Jugendzimmern von Jahr zu Jahr höher - die Kleinen sind unsere Zukunft.