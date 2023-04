Erstmal nicht in Britain zu sehen: Die Stuttgarter Band Trigger Cut.

Von Alexander Menden

Das Konzert-Line-up des Musikpubs "The Prince Albert" im englischen Brighton hatte für diesen Mittwoch das Stuttgarter Noise-Rock-Trio Trigger Cut angekündigt. Doch aus dem Auftritt wird nichts, ebenso wenig wie aus den geplanten Trigger-Cut-Gigs in London, Newcastle, Glasgow und drei weiteren Venues in Großbritannien. Wie die Band auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, wurde sie von den britischen Zollbehörden noch im Hafen von Calais abgewiesen.