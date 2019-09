Zur Triennale der Moderne laden Weimar, Dessau und Berlin an drei aufeinander folgenden Wochenenden ein. Den Auftakt macht Weimar mit einer Neuinterpretation von Oskar Schlemmers "Triadischen Ballett", am Freitag, 27. September, in der Weimarhalle. Der Stuttgarter Oskar Schlemmer lehrte am Bauhaus und hatte 1922 für sein Ballett eine Reihe von eigenwilligen Kostümen entworfen: mit starren kreisrunden Röcken, wulstigen Figuren und bunten Farben. "Trias" wird vom Düsseldorfer "Theater der Klänge" aufgeführt, als Koproduktion der ACHAVA Festspiele Thüringen und der Bauhaus-Universität Weimar. Es folgen das ganze Wochenende über Vorträge und Führungen in Weimar. Die nächste Station der Triennale ist in Dessau, von 4. bis 6. Oktober. Wiederum eine Woche später, von 11. bis 13. Oktober folgen Veranstaltungen in Berlin. Die Initiative "Triennale der Moderne" will - ausgehend von den UNESCO-Welterbestätten der Moderne in Weimar, Dessau und Berlin - das Wirken der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts aufzeigen. Weitere Informationen unter www.triennale-der-moderne.de