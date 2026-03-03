Auf die Frage, ob sie die Berlinale weiterhin leiten wolle, sagt die Festivalchefin Tricia Tuttle in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: „Ja. Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen.“
Berlinale-Chefin TuttleIst das jetzt ein Happy End?
Lesezeit: 3 Min.
Die Berlinale-Chefin Tricia Tuttle sagt, Kündigung oder gar Entlassung seien kein Thema mehr. Das ist eine erstaunliche Wendung nach dem Spuk der vergangenen Wochen. Und fürs kommende Jahr hat sie nun einen Trumpf in der Hand.
Von David Steinitz
Berlinale:Hat das Kino noch eine Zukunft, Frau Tuttle?
Oder gucken junge Leute nur noch auf ihr Handy? Ein Gespräch mit Berlinale-Chefin Tricia Tuttle über die nächste Generation von Filmfans, überbewertete Oscars und die Möglichkeit einer Sommer-Berlinale.
Lesen Sie mehr zum Thema