Auf die Frage, ob sie die Berlinale weiterhin leiten wolle, sagt die Festivalchefin Tricia Tuttle in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: „Ja. Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen.“