Der Comedy-Weltstar Trevor Noah hat ein Kinderbuch geschrieben. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, den zu Hause nichts mehr hält. Nur warum bloß liest es sich so seltsam altmodisch?

Dies ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der auf Abenteuer aus ist. Darum liebt er die Samstage ohne Schule: Aufwachen, Vorhang auf, rauf auf Bäume, „um Wolken zu fangen“, in tiefe Tunnel, um die Erde zu ergründen, mit dem Laubmonster kämpfen. Zähne putzen? Bett machen? Bloß nicht! Wenn schon, dann ist das Bett ein passables Trampolin. Und wer sagt überhaupt, dass es gemacht werden will?