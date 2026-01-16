Zum Hauptinhalt springen

KörperbilderWeiblich, stark, bereit zum Anpacken

Lesezeit: 3 Min.

Trainiert, aber nicht aufgepumpt: Miley Cyrus auf der Bühne.
Trainiert, aber nicht aufgepumpt: Miley Cyrus auf der Bühne. (Foto: MIKE BLAKE/REUTERS)

Michelle Obama erregte mit ihrem trainierten Bizeps noch die Konservativen, inzwischen zeigen alle den Oberarm „toned“ – von Miley Cyrus bis Lauren Sánchez Bezos. Über ein neues Statussymbol.

Von Carolin Gasteiger

Der entscheidende Arm-Moment waren die Grammys 2024. Miley Cyrus kam auf die Bühne, wurde für den Song „Flowers“ ausgezeichnet und riss jubelnd die Arme in die Luft. „Ich habe gerade meinen ersten Grammy gewonnen“, rief sie. Aber das Publikum war da schon von etwas ganz anderem gebannt: ihrem Bizeps und Trizeps. Trainiert, aber nicht aufgepumpt. Athletisch, aber nicht voluminös. Toned, im Fachjargon.

Zur SZ-Startseite

Abnehmspritze Ozempic
:Dünnsein ist eine Ressource von Macht

Wenn über Ozempic debattiert wird, geht es meist um gesundheitliche Risiken und den Verrat feministischer Ideale. Es steckt aber noch mehr dahinter.

SZ PlusVon Julia Werner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite