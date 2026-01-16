Der entscheidende Arm-Moment waren die Grammys 2024. Miley Cyrus kam auf die Bühne, wurde für den Song „Flowers“ ausgezeichnet und riss jubelnd die Arme in die Luft. „Ich habe gerade meinen ersten Grammy gewonnen“, rief sie. Aber das Publikum war da schon von etwas ganz anderem gebannt: ihrem Bizeps und Trizeps. Trainiert, aber nicht aufgepumpt. Athletisch, aber nicht voluminös. Toned, im Fachjargon.