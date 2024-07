Frauenbild in Social Media

In den USA inszenieren sich sogenannte Tradwives auf Social Media als glückliche Hausfrauen. Klar, auch das ist Freiheit. Doch spätestens beim Hashtag #Antifeminism sollte man hellhörig werden.

Von Susan Vahabzadeh

Vielleicht ist die krisengebeutelte Gegenwart gar nicht stressiger als die Vergangenheit, und es gab früher nur deswegen weniger Burn-out-Fälle, weil niemand wusste, was das ist. In auffällig entspannten Zeiten leben wir jedenfalls nicht, das ist unumstritten. Vielleicht spielt das ja dem Erfolg von sogenanntem Tradwife-Content auf Instagram und Tiktok in die Hände, und Menschen, die weder Zeit noch Energie hätten, Kekse zu backen, gucken bloß anderen beim Keksebacken zu.