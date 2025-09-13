Zum Hauptinhalt springen

Tote HosenGanz nah am Anfang

Lesezeit: 7 Min.

„Damit keine Missverständnisse auftauchen: Wir wissen, das ist nicht mehr unser Hof von früher.“ Den Satz sagte Campino (Archivfoto) am Freitagabend im „Ratinger Hof“ in Düsseldorf. Und legte los wie früher.
„Damit keine Missverständnisse auftauchen: Wir wissen, das ist nicht mehr unser Hof von früher.“ Den Satz sagte Campino (Archivfoto) am Freitagabend im „Ratinger Hof“ in Düsseldorf. Und legte los wie früher. (Foto: David Young/David Young/dpa)

Die „Toten Hosen“ kehren nach mehr als 40 Jahren in den „Ratinger Hof“ zurück. Der wurde zwar abgerissen, aber die Songs, die sie im neuen Hof spielen, belebt die alte Zeit wieder.

Von Harald Hordych

Im Eingang des neuen Ratinger Hofs auf der Ratinger Straße in Düsseldorf erwartet jeden Besucher nach einer aufwendigen Einlasskontrolle ein überraschender Empfangschef. Auf einem Hocker vor der Bar, direkt hinter der schmalen Tür sitzt Campino der Sänger der Toten Hosen in einer Blousonjacke. Sehr entspannt sitzt er da, als sei er wie zufällig selbst zu Besuch. Für jeden gibt’s ein schnelles Hallo. Freunde begrüßt er per Handschlag oder mit einer Umarmung. Wem bis dahin nicht klar war, was für ein besonderer Abend das ist, sollte es jetzt dämmern. Hier kümmert sich der Hausherr, der lange weg war, um seine Gäste.

Zur SZ-Startseite

Politik in der Provinz
:Versau uns das jetzt nicht, Uwe!

Am Sonntag sind Bürgermeisterwahlen in NRW. Auch in Dörfern wird dann gewählt. Über einen Urnengang zur Turnhalle, bei dem über alle Probleme, aber nicht über Politik gesprochen wird.

SZ PlusVon Lena Schätte

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite