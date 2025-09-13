Die „Toten Hosen“ kehren nach mehr als 40 Jahren in den „Ratinger Hof“ zurück. Der wurde zwar abgerissen, aber die Songs, die sie im neuen Hof spielen, belebt die alte Zeit wieder.

Von Harald Hordych

Im Eingang des neuen Ratinger Hofs auf der Ratinger Straße in Düsseldorf erwartet jeden Besucher nach einer aufwendigen Einlasskontrolle ein überraschender Empfangschef. Auf einem Hocker vor der Bar, direkt hinter der schmalen Tür sitzt Campino der Sänger der Toten Hosen in einer Blousonjacke. Sehr entspannt sitzt er da, als sei er wie zufällig selbst zu Besuch. Für jeden gibt’s ein schnelles Hallo. Freunde begrüßt er per Handschlag oder mit einer Umarmung. Wem bis dahin nicht klar war, was für ein besonderer Abend das ist, sollte es jetzt dämmern. Hier kümmert sich der Hausherr, der lange weg war, um seine Gäste.