Nachruf auf Maggie Smith:Die spitze Zunge schweigt

Von Susan Vahabzadeh

Es gibt große Schauspieler, die hinter ihren Rollen verschwinden, aber eine besondere Kunst ist es, ganz unterschiedliche Menschen zu spielen, und ihnen doch immer ein wenig von sich selbst zu geben. Dame Maggie Smith konnte das, in jedem ihrer Auftritte kann man alles gleichzeitig sehen. Sie war die übermütige Miss Jean Brodie in ihrer Blütezeit, 1969, dreizehn Jahre später war sie die charmante Daphne Castle, die in „Das Böse unter der Sonne“ dem Gast, in den sie verknallt ist, die neue Ehefrau madig macht, sie war Minerva McGonagall, Professorin für Verwandlung in Hogwarts, außerdem die alte Tante in „Gosford Park“ und natürlich die Dowager Countess in Downton Abbey. Sie alle hatten etwas gemein – die spitze Zunge, die Maggie Smith auch im richtigen Leben hatte, und das klar geschnittene Gesicht mit den riesigen Augen.