Gastbeitrag von Benjamin von Stuckrad-Barre

Und dann landeten wir doch wieder bei Harald Schmidt. Caro Daur verfasste also eine SMS an Fred Kogel, ich eine an Helge Malchow. Wenn man Schmidt erreichen will, versucht man es besser nicht direkt, denn das führt ins Nichts, immer. Das war vor gut einer Woche. Caro und ich sannen nach über das perfekte Geschenk für Tommi Schmitt - Tommi, dies für die Leser der Papierausgabe, ist Autor, Kolumnist und Moderator des Podcasts "Gemischtes Hack". Tommi hat am 26. Januar Geburtstag, und wir lieben ihn. Tommi wiederum liebt Harald Schmidt. Ein Geschenk von Schmidt an Schmitt. Kogel antwortete erst nicht. Malchow schon. Das war gut, denn Schmidt erzählte gerne, das Fundament seiner Bildung bestehe aus einem rund 30 Bücher umfassenden Kanon, den der Verleger Malchow ihm mal verordnet hatte.