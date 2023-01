"The way you play your guitar makes me feel so masochistic": Tom Verlaine beim Primavera Sound Music Festival in Porto.

Von Jakob Biazza

Patti Smith, die große Dame des Punk und aller weiteren Haltungsfragen, hat das Gitarrenspiel von Tom Verlaine Ende der Siebziger final geadelt. Auf einer Coverversion von "Hey Joe", auch damals schon ein etwas abgegriffener, toller Song, deshalb wollte Smith ihn wohl ein bisschen dekonstruieren. Also lud sie sich Verlaine ein, mit dem sie um diese Zeit herum auch liiert war, und sprach dies als Intro: "Honey, the way you play your guitar makes me feel so, makes me feel so masochistic." Und dann schwebt der Song los: Ätherische, weltraumweite Gitarren umschwirren Smith' Stimme, riesige Räume, Raumfahrertragik. Ganz tolle Interpretation.