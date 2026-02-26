Er hätte beinahe ein Vierteljahrhundert Zeit gehabt, um seine Schutzbefohlenen zu bespitzeln, zu denunzieren und sogenannte Minderleister abzusägen. Aber Tom Schilling, von 1965 bis 1993 Ballettdirektor an der Komischen Oper im Osten Berlins, blieb standhaft und ließ sich nicht mit der Stasi ein. Anders als an der Lindenoper, wo Mielkes Leute die Tanzhierarchie mit Spionen durchsetzt hatten, bekamen sie bei Schilling keinen Fuß in die Tür. Allein schon damit hat er historischen Lorbeer verdient.