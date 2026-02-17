Thomas J. Pritzker, Erbe des Hyatt-Hotelimperiums und Repräsentant des von seinem Vater gestifteten Pritzker-Preises, der als Nobelpreis der Architektur gilt, ist nach Angaben der New York Times am Montag von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender der Hyatt Hotels Corporation zurückgetreten. Das erschüttert auch die Welt der Architektur, denn in wenigen Wochen soll (oder sollte) Pritzker den diesjährigen Preis überreichen.
Pritzker-ArchitekturpreisDröhnendes Schweigen
Lesezeit: 7 Min.
Tom Pritzker gibt wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal seinen Posten als Hyatt-Vorstand auf. Was wird jetzt aus dem Nobelpreis der Architektur, der seinen Namen trägt?
Von Gerhard Matzig
