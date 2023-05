Von Juliane Liebert

Oh Gott, schon wieder ein schriftstellernder Schauspieler, möchte man denken. Und dann auch noch ein Roman! Ein Roman von Tom Hanks! Wozu ist die Welt gekommen? Erst letztens hatte Tarantino seinen wunderbaren Film "Once Upon A Time In Hollywood" eigenhändig zu einer Romanfassung verunstaltet, die es besser nie gegeben hätte. Und jetzt das. Auch du, Tom?