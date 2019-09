Artikel per E-Mail versenden

Der Schauspieler Tom Hanks wird bei den Golden Globes 2020 für sein Lebenswerk geehrt. Hanks habe im Laufe seiner Karriere die Zuschauer mit verspielten und vielschichtigen Charakteren begeistert, sagte Lorenzo Soria, der Präsident der Hollywood Foreign Press Association, die die Golden Globes verleiht, am Dienstag. Der Schauspieler ist bekannt für diverse Rollen in Werken wie "Forrest Gump", "Cast Away - Verschollen", "Philadelphia" und "Der Soldat James Ryan".