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Tokio Hotel in HamburgFeuer, Bums und Dampf

Lesezeit: 5 Min.

„Encore“ ist das kürzlich erschienene siebte Album von Tokio Hotel. (Archivbild)
„Encore“ ist das kürzlich erschienene siebte Album von Tokio Hotel. (Archivbild)
Philipp von Ditfurth/dpa

Mit Rock’n’Roll-Ästhetik und Deutschlands wohl am besten inszenierten Popstar Bill Kaulitz kommen Tokio Hotel nach Hamburg. Doch selbst in einer ausverkauften Barclays Arena wollen die neuen Songs nicht so richtig zünden.

Von Joachim Hentschel

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Unter anderem steht der Sänger Bill Kaulitz am Sonntag als sexy Pharao auf der Hamburger Bühne, in gerascheltem Gold und funkelndem Schwarz. Als metallischer Jesus mit Heiligenschein, als Tiefsee-Husar in neongrünem Camouflagemuster, also gewissermaßen als komplettes, ungeschriebenes Musical. Vorher noch als extrovertierter Moulin-Rouge-Solist mit freier Brust und pink eingefasster Corsage. Und immer, immer hat er das farblich passende Mikrofon in der Fingernagelkralle.

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