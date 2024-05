Zum Tod von Walter Kappacher:Gelassene Unruhe

Von Lothar Müller

In diesem Leser und großen Autor steckte ein leidenschaftlicher jugendlicher Motorrad-Fahrer, ein Lehrling in einer KFZ-Werkstatt, ein abgebrochener Schauspielschüler, ein junger Erwachsener, der jahrelang als Angestellter im Reisebüro arbeitete, ein Spaziergänger und Wanderer, ein Steinesammler und ein Träumer, der seine Träume aufzeichnete. Und es steckte ein Kind in ihm, das den Krieg erlebt hatte.