Fred White, ehemaliger Schlagzeuger von "Earth, Wind and Fire" hielt die größten, Lametta-geilen Hits der Band mit seinem Groove immer gerade noch in Erdnähe. Ein Nachruf.

Von Jakob Biazza

Eben noch mal nachgesehen - niemand wird schließlich behaupten, beim latent irren Personalverschleiß dieser Band ernsthaft den Überblick behalten zu haben: Von 1974 bis 1984 war der eben verstorbene Fred White also Schlagzeuger von Earth, Wind and Fire. Er hatte das Instrument direkt von seinem Halbbruder Maurice übernommen, Gründer, Mastermind, Sänger und Visionär der Band, auch was das Geschäftliche betraf, und selbst beileibe kein übler Drummer.