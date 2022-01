Nicht auszumalen, was gewesen wäre, wenn sich diese Parade-Jungsband von Anfang an etwas diverser zusammengesetzt hätte: Dirk von Lowtzow mit der österreichischen Ausnahmemusikerin Soap&Skin.

Von Max Scharnigg

Bevor es um das ganze Album geht, muss es um jenes Lied gehen, das es weithin überglänzt. Es heißt "Ich tauche auf" und kommt an fünfter Stelle, und wer es noch nicht kennt, sieht sich am besten jetzt gleich mal das Video dazu an, auch auf die Gefahr, dass der Tag dann hin ist.