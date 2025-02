Neues Album von „Tocotronic“:Fuck you, Finsternis

Von Kathleen Hildebrand

Man weiß ja, dass das zum Älterwerden dazugehört. Freundschaften schlafen ein, ohne dass man genau verstünde, warum. Man hat sich einfach nicht mehr so viel zu sagen. Da ist keine Böswilligkeit, kein großer Bruch, keine Szene. Irgendwann fällt einem der andere ein und man denkt: Lange nichts mehr gehört. Und greift aber auch nicht zum Telefon. Wenn dieser sanft in der Ferne verschwindende Freund aber die eigene Lebensband ist und noch dazu Tocotronic, also der vorderste Vertreter deutschsprachigen Diskursrocks, wie man immer so hässlich sagt – dann lohnt es sich vielleicht doch mal zu überlegen, warum es nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ist das nun ein Fall von „Ich mag dich einfach nicht mehr so“ (1995) oder steckt da mehr dahinter? Liegt es eventuell: an der Welt?