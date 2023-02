25 Jahre nach seinem ersten Kinostart ist James Camerons "Titanic" wieder in den Kinos - und gleich wieder ein Hit. Völlig zurecht.

Von Kathleen Hildebrand

Ein bisschen schmerzhaft ist es schon, wenn die großen Popkulturereignisse der eigenen Jugend wiederauferstehen. Denn man weiß ja, woran das liegt, nämlich an dem vielen Geld, das sich mit nostalgischen Gefühlen verdienen lässt. Man ist also: alt oder wenigstens nicht mehr ganz jung, so viel steht fest. Abba touren aus diesem Grund jetzt als Avatare über die Konzertbühnen der Welt. Robbie Williams füllt wieder Stadien. Und nun ist "Titanic" dran, der megalomanischste Film der Neunzigerjahre, der Film, der alle Rekorde sprengte - der teuerste, der erfolgreichste, der mit den beeindruckendsten Effekten und der (beinahe) für die meisten Oscars nominierte.