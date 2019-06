4. Juni 2019, 18:53 Uhr Tipps Ein langer Sommer

Passend zum diesjährigen Stadtmotto "Italien in Potsdam" gibt es Führungen, Konzerte und Lesungen - sowie die Barock-Ausstellung im Museum Barberini.

Von Johanna Pfund

Spaziergang

"Park Sanssouci, der Traum von Italien", so lautet der Titel einer Führung, die die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in den kommenden Monaten mehrmals anbietet. Aus gutem Grund, denn Stadt und Stiftung haben den ganzen Sommer unter das Motto "Italien in Potsdam" gestellt. Auf dem Programm stehen zudem Rundgänge durch die Gärten, Führungen durch die Schlösser oder Ausflüge zu einzelnen Bauwerken. Das Angebot ergänzen Lesungen - etwa aus den Reiseberichten von König Friedrich Wilhelm IV. sowie Konzerte. Unter anderem ist eine Aufführung von Radoslaw Pallarz' "Pompeji - eine musikalische Reise in das antike Italien" geplant. Das Konzert mit dem Ensemble Memoria Tenere findet in den eigens illuminierten Römischen Bädern statt. Alle Infos unter www.potsdamtourismus.de

Barock und Joop

Das Museum Barberini zeigt ab 13. Juli die Schau "Wege des Barock" und damit erstmals alte Kunst. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem historischen Vorbild des Barberini, des Palazzo Barberini in Rom. Die Familie Barberini, aus der auch Papst Urban VIII. stammte, war eine Förderin barocker Kunst. Heute sind in den Palazzi Barberini und Corsini die Nationalgalerien untergebracht, welche auch die barocken Werke nach Potsdam ausgeliehen haben. Die Ausstellung öffnet am 13. Juli und dauert bis 6. Oktober. Selbst Modedesigner Wolfgang Joop hat sich angekündigt. Der gebürtige Potsdamer und leidenschaftliche Kunstliebhaber lädt am 28. August zum Talk ins Barberini. Infos zur Ausstellung und zum umfangreichen Begleitprogramm auf www.museum-barberini.com.

Italienische Nacht

Zu einem italienischen Sommernachtstraum werden dieses Jahr die Potsdamer Schlössernächte am 16. und 17. August. Lichtinstallationen verwandeln den Park Sanssouci in ein märchenhaftes Land, auf dem Maschinenteich bei den Römischen Bädern fährt bei italienischer Livemusik eine venezianische Gondel, und Figuren aus der Commedia dell'Arte sind auf den Wegen unterwegs. Katharina Thalbach, Max Moor, David Rott und Matthias Matschke sowie Andrea Sawatzki und Christian Berkel lesen. Infos unter www.potsdamer-schloessernacht.de. Wer schon vorher feiern will: Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte lädt am 10. August zum ersten italienischen Sommerfest auf dem Kutschstallhof. Dabei wird die Perugia-Ausstellung mit Zeichnungen von Olaf Thiede eröffnet (www.potsdamtourismus.de).