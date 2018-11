7. November 2018, 18:49 Uhr Tipp des Tages Wiegenlied für die Demokratie

Kunst-Insel am Lenbachplatz

Als Kinderlied soll es die Kleinen in den Schlaf wiegen, in der Variante der Künstlerin Franka Kaßner die Erwachsenen aufrütteln. Seit Dienstag steht auf der Kunst-Insel am Lenbachplatz ein neues Motiv: Auf der einen Seite ein Notenblatt mit der Melodie von "Schlaf, Kindlein, schlaf!", aber mit verändertem Text, der nun lautet: "Schlaf, Bürger, schlaf!" . Die Rückseite ist leuchtend Rot und mit einer Fußnote zu Kurt Eisner versehen. Die in München und Leipzig lebende Künstlerin Franka Kaßner, Jahrgang 1976, erinnert mit ihrer Arbeit an die Novemberereignisse 1918 und an Kurt Eisner, der vom 7. auf den 8. November 1918 den Freistaat Bayern proklamierte. Und sie appelliert mit ihrer künstlerisch gestalteten Dissonanz an die gesellschafts-politische Verantwortung aller Bürger, sich nicht von trügerischen Ideen einlullen zu lassen, sondern für Demokratie einzutreten. Auf der Tafel heißt es auch: "Kurt Eisner ging ins Grab. Ein Opfer für den freien Staat. Denk mal drüber nach." Gelegenheit dazu hat man noch bis Mitte Januar.

Schlaf, Bürger, schlaf! von Franka Kaßner, Kunst-Insel am Lenbachplatz, jederzeit einsehbar