4. Juni 2019, 18:53 Uhr Tipp des Tages Der Cirque du Soleil fliegt nach Pandora

Akrobaten, Puppenspieler und Tänzer erzählen eine neue Geschichte aus der Fantasy-Welt

Schon 2015 sollte die Fortsetzung von "Avatar", James Camerons Rekordfilm mit 2,8 Milliarden Dollar Einspielergebnis, in die Kinos kommen. Dann ging einiges schief, so müssen sich die Fans des esoterischen Scifi-Spektakels bis 2021 gedulden, dann immerhin sollen im Zweijahresturnus Avatar 3, 4, und 5 folgen. Wer so lange mit seiner "Rückkehr nach Pandora" nicht warten mag, wird nun vom Cirque du Soleil auf den fernen Planeten entführt - und das nicht nur in 3D, sondern in Echt. In der Show "Toruk - Der erste Flug" erzählen Akrobaten, Puppenspieler und Tänzer zu gigantischen cineastischen Projektionen eine neue Geschichte aus der Fantasy-Welt: Das blauhäutige Riesenvolk der Na'Vi bangt um seinen von einer Naturkatastrophe bedrohten Lebensbaum. Der ist nur zu retten, wenn zwei furchtlose Burschen den Raubvogel Toruk in den schwebenden Bergen bezwingen. Die Geschichte spielt Jahrtausende vor "Avatar" - wer weiß, vielleicht wird mal ein Prequel im Kino draus.

Cirque du Soleil, "Toruk", Mi.- So., 5.- 9. Juni, Olympiahalle