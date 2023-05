Reaktionen zum Tod von Tina Turner:"Königin, Legende, Ikone"

Trauer in Hollywood: Auf den "Walk of Fame"-Stern von Tina Turner wurden Blumen und eine Sonnenbrille gelegt.

Der Tod von Tina Turner hat eine große Anteilnahme ausgelöst. Der britische Rockstar Mick Jagger zeigte sich bei Instagram sehr betrübt: "Ich bin so traurig über den Tod meiner wundervollen Freundin Tina Turner. Sie war wirklich eine enorm talentierte Künstlerin und Sängerin." Eine Sprecherin des Weißen Hauses in Washington sprach von einem "großen Verlust". "Tina Turner war eine Ikone, eine Musik-Ikone."

Tina Turner starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht nahe Zürich. Das teilte ein Sprecher mit. Turners Management schrieb: "Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild."

Das britische Model Naomi Campbell schrieb: "Ruhe in Frieden und Kraft DIE KÖNIGIN, LEGENDE, IKONE. Es wird nie wieder eine andere geben. Halte meine Zeiten mit dir in Ehren." Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood postete ein Foto von Tina Turner und sich selbst auf Instagram und schrieb: "Gott segne dich Tina, die Queen of Rock and Soul und eine liebe Freundin unserer Familie."

Der kanadische Sänger und Songwriter Bryan Adams schrieb: "Die Welt hat eben eine der größten Künstlerinnen aller Zeiten verloren. Ich werde für immer dankbar sein für die Zeit, die wir miteinander auf Tournee verbracht haben, im Studio und als Freunde."

Die auch für ihre Leinwandrolle als Tina Turner bekannte US-Schauspielerin Angela Bassett (64) würdigte die Stärke und den Mut der verstorbenen Sängerin. Bassett hatte Turner in der Filmbiografie "Tina - What's Love Got To Do With It?" verkörpert und sagte dem Branchenmagazin Hollywood Reporter zufolge, Turner habe in ihrem Leben Schmerzen und Traumata erfahren und den Mut gehabt, ihre Geschichte zu erzählen, ihren Weg zu gehen und anderen zu zeigen, wie eine Zukunft voller Liebe, Mitgefühl und Freiheit aussehen solle. Es sei eine Ehre gewesen, Turner zu kennen und sie im Film zu spielen. Die Rolle brachte Bassett 1994 eine Oscar-Nominierung ein.

Fans legen Kerzen und Blumen vor dem Haus der Rock-Legende in der Schweiz ab

Auch aus Deutschland gab es Reaktionen zum Tod der Sängerin. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) twitterte: "Sie prägte mit ihrem unverkennbaren Stil die Pop-Musik über viele Jahre. Kurz gesagt: Sie war Simply The Best. Ruhe sie in Frieden!"

Moderator Thomas Gottschalk würdigte Tina Turner ebenfalls. "Sie war eine Powerfrau ... Eine der ersten und eine der letzten!", schrieb der 73-Jährige bei Instagram. "Ein Song von ihr hieß: I might have been Queen." Dazu stellte Gottschalk ein Bild aus früheren Jahren mit Tina Turner auf der Bühne.

Detailansicht öffnen In der Schweiz legten Fans vor dem Haus von Tina Turner Blumen ab. (Foto: NATHALIE OLOF-ORS/AFP)

Vor dem Haus der Sängerin in der Schweiz legten Fans Kerzen und Blumen ab. Fans zündeten Kerzen an und erinnerten so an die Rock-Legende. Turner lebte seit 1994 in der Gemeinde im Schweizer Kanton Zürich.

Tina Turners Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame" wurde ebenfalls mit Blumen geschmückt. Auch eine Sonnenbrille war zu sehen. Turner war 1986 auf der beliebten Touristenmeile im Herzen von Hollywood mit einer Plakette verewigt worden. Der in den Bürgersteig eingelassene Stern der Sängerin befindet sich auf der Vine Street vor dem Firmengebäude des Musiklabels Capitol Records.