Wie konnte ein so einleuchtendes Glück wie die Freiheit Europas so in die Krise geraten? Timothy Garton Ash wagt in seinem mitreißend persönlichen Buch "Europa - Eine persönliche Geschichte" einige unbehagliche Antworten.

Von Gustav Seibt

Er war 1980 bei den Streiks auf der Danziger Lenin-Werft, aus denen die Gewerkschaft "Solidarność" hervorging. 1989 war er in Berlin und Prag. In den Neunzigerjahren begab er sich an die Kriegsschauplätze in Jugoslawien. 2004 war er beim ersten Maidan in Kiew. Als Journalist besuchte er den noch sowjetischen Kreml vor der Gorbatschow-Zeit. 1994 lernte er in Sankt Petersburg einen "kleinen untersetzten Mann mit einem unangenehmen etwas rattenähnlichen Gesicht" kennen, der empört von Gebieten außerhalb der Russischen Föderation redete, "die historisch immer zu Russland gehörten": Putin.