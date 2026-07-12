Der Wal, jetzt auch auf der Bühne: Im Hamburg hat das Theaterstück „Timmy – die Hope stirbt zuletzt“ von Alexander Klessinger Premiere. Ein wilder, lustiger und nur stellenweise moralischer Ritt durch eine hitzige Debatte.

Timmy; das war doch der Buckelwal, der im Frühjahr vor der Ostseeküste gestrandet lag und die Menschen vereinte. Gute Politiker machten plötzlich umsichtige Politik; der Wissenschaft wurde geglaubt, die Leute überdachten ihren Konsum und ihre Langstreckenflüge. Großkonzerne gingen ein, aber die Türen von Schlachthöfen auf, sodass sich alsbald die Schweine grunzend im Dreck wälzten. Menschen, die bis dato voll Groll waren, waren plötzlich voller Liebe. Timmy – oder besser: Hope – hat die Welt gerettet, indem er sich geopfert hat.